Проект для общественников запустили в Орловской области

Всероссийский проект «Добрые встречи» с НКО будет реализован на территории региона.

Как сообщили в Управлении Минюста России по Орловской области, первая встреча в рамках проекта «Добрые встречи» прошла в штабе общественной поддержки с участием представителя указанного ведомства Степана Репникова. Встреча была посвящена вопросам форм и сдачи отчетности некоммерческих организаций (НКО). Слушателям разъяснили условия размещения отчетных документов и ознакомили с требованиями по их оформлению.

«Участникам встречи рассказали, как зарегистрироваться на новом информационном портале Минюста России для НКО, загрузить устав, опубликовать информацию о своих мероприятиях и благотворительных программах, а также о других возможностях онлайн-площадки, – сообщила пресс-служба регионального Управления Минюста. – Проект «Добрые встречи» представляет собой серию ежемесячных неформальных бесед, направленных на установление продуктивного диалога между сторонниками партии «Единая Россия» и представителями некоммерческого сектора, в числе которых – руководители общественных организаций и объединений, фондов и территориальных общественных самоуправлений».

Проект поможет создать площадки для обмена опытом и налаживания прямой связи между компетентными органами, НКО, сторонниками партии, государственными структурами, представительными органами власти и бизнес-сообществом. «Проект призван стать важным инструментом усиления роли гражданского общества в регионах. Планируется, что такие встречи будут проходить регулярно на площадках сторонников «Единой России» по всей стране», – отметили в ведомстве.

Управление Минюста также рассказало о преимуществах использования типовых уставов НКО. Еще в 2023 году был утвержден список типовых уставов для наиболее распространенных и востребованных форм НКО: местной и региональной общественной организации, местного и регионального общественного движения, ассоциации, союза, общины коренных малочисленных народов, общественно полезного фонда, частного учреждения, автономной некоммерческой организации.

«Одним из главных преимуществ использования НКО типовых уставов стоит отметить экономию времени, а в некоторых случаях и финансов, на составление устава, так как в случае их использования необходимо включить только те положения, для которых типовым уставом предусмотрены подчеркнутые пробелы, – говорят в региональном Управлении Минюста. – Стоит также учесть, если НКО при создании, решает действовать на основании типового устава, ей необходимо в своем решении отразить такую информацию».

ИА «Орелград»