Стратегию развития Орловщины обсудят в Москве

Проект важного документа отправлен на согласование.

Проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года уже сформирован и проходит процедуру согласования с федеральными органами власти. Об этом на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов сообщил руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Он отметил, что проект документа прошел общественные обсуждения, после чего в рамках законодательства о стратегическом планировании была проведена работа по его корректировке. Затем он был направлен на согласование.

Проект включает в себя стратегические цели и задачи по всем направлениям. Цель номер один – обеспечение роста благосостояния населения с одновременным снижением уровня бедности и неравенства по денежным доходам населения. Основной задачей здесь является ежегодный рост доходов населения и заработной платы работников, опережающий темпы роста инфляции. Решать ее планируют за счет проведения ежегодной индексации заработной платы работников бюджетного сектора, повышения зарплаты во внебюджетном секторе путем сдерживания роста издержек производства, регулярной индексации пособий и социальных выплат в рамках развития системы адресной социальной помощи.

«Рост реальных доходов населения будет кроме того обеспечиваться сдерживанием необоснованного роста инфляции путем осуществления мониторинга и недопущения роста потребительских цен на социально значимые продукты питания и тарифов на жилищно-коммунальные услуги», – говорится в проекте Стратегии.

Другой стратегической задачей на ближайшие годы станет борьба с онкологическими заболеваниями. В ее рамках планируется утвердить целевую региональную программу и в ее рамках организовать работу центров амбулаторной онкологической помощи, наладить переоснащение и дооснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. Для решения задачи по снижению смертности от дорожно-транспортного травматизма планируется актуализировать существующую маршрутизацию пациентов, получивших травмы на дорогах, в травмоцентры Орловской области. Кстати, в Стратегию включено внедрение санитарной авиации.

Также проект документа предполагает активное внедрение в музейную и архивную деятельность современных информационных систем и технологий, реализацию программ сохранения объектов культурного наследия. «Культура и культурное наследие – это особый экономический ресурс, он может и должен стать основой экономической специализации для Орловской области, стать одним из новых факторов развития местного социально-экономического комплекса применяя объект культурного наследия, как точку притяжения жителей и гостей региона», – отмечено в документе.

ИА «Орелград»