Спор по Колхозному мосту изучил уже третий суд

Арбитражный суд Центрального округа встал на сторону Орловского УФАС.

Рассмотрения дела о торгах на поиск подрядчика для ремонта моста на улице Колхозной в городе Орле дошло уже до третьей инстанции. Арбитражный суд Центрального округа вслед за арбитражный судом Орловской области и апелляционным судом в Воронеже встал на сторону Орловского УФАС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, что в прошлом году в антимонопольную службу поступила жалоба компании «Мостремстрой» на действия заказчика, в роли которого выступало МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города «Орла».

Данное учреждение объявляло открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта «Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле». Графиком выполнения строительно-монтажных работ и локальными сметными расчетами были определены виды и объемы работ по реконструкции мостового перехода. Заказчик подчеркнул, что объектом закупки являются работы по реконструкции именно линейного объекта. Не согласившись с данным выводом, ООО «Мостремстрой» обратилось с жалобой в УФАС.

«В жалобе заявитель указал, что заказчиком в конкурсной документации неправомерно установлены дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с постановлением правительства РФ № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд…», – уточнили в пресс-службе Орловского УФАС.

В заявлении компания указала, что вывод заказчика о том, что мост является самостоятельным элементом строительства является ошибочным и противоречит нормам законодательства. А предъявление к участникам конкурса дополнительных требований лишило ООО «Мостремстрой» права участвовать в данном конкурсе. Однако УФАС отказало в удовлетворении жалобы, признав, что заказчик правильно определил объект закупки как линейный, а также правомерно установил дополнительные требования к подрядчикам.

И тогда ООО «Мостремстрой» пошло в суд, потребовав признать решение антимонопольного органа недействительным. Летом прошлого года дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области, который не нашел оснований для удовлетворения иска. Решение было вынесено в пользу УФАС. Компания обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже, который решение орловского суда менять не стал. Теперь дело слушалось в кассационной инстанции, но и Арбитражный суд Центрального округа встал на сторону орловских антимонопольщиков.

«Оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, арбитражный суд кассационной инстанции пришел к выводу, о том, что требования заявителя о признании недействительным решения Орловского УФАС России, а также об отмене решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций, удовлетворению не подлежат», – уточнили в пресс-службе Орловского УФАС.

ИА «Орелград»