В Орловской области задержали 49 нетрезвых граждан

Обнародована статистика самых распространенных правонарушений.

В Орловской области в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования в январе-феврале 2025 года было выявлено 49 граждан, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Такие данные привело региональное Управление МВД России. В то же время сообщается, что за два месяца текущего года в регионе составлено уже 496 административных протоколов по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 378 – по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 212 – по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства). В целом за отчетный период времени сотрудниками органов внутренних дел на территории Орловской области в январе-феврале было выявлено 2905 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства, в том числе 2753 правонарушения, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

«В рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальных образованиях Орловской области сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин численностью 871 человек, – сообщает также региональное Управление МВД. – В отчетном периоде совместно с народными дружинами пресечено 41 административное правонарушение. С помощью технических средств АПК «Безопасный город» пресечено 37 административных правонарушений».

ИА «Орелград»