Для дома, где бывал Тургенев, нашелся юный арендатор

25.3.2025 | 9:28 Культура, Новости

В Орле успешно завершился электронный аукцион.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

За дом № 55 по улице Старо-Московская боролись три компании. Московское ООО «Келья» не допущено к торгам. Ростовское ООО «Эра» немного уступило в цене. Победителем признано ООО «Развитие». Предложение о цене – 788 рублей 90 копеек (при начальной 49 рублей), указано в ГИС «Торги». Здание-памятник – дом Лобанова – находится в неудовлетворительном состоянии. Предполагается, что арендатор восстановит его, за что получает право долгосрочной льготной аренды.

Нежилое трехэтажное здание, включая подземный, имеет площадь 618,3 кв. м. Дом примечателен тем, что в нем жили бывшие крепостные семьи Ивана Тургенева. Исторические события, благодаря которым здание стало памятником, относятся к 1879-1881 годам: писатель заезжал к получившим вольную Лобановым. Запрещено проводить работы, ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия, а также работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер.

По данным kartoteka.ru, ООО «Развитие» (ИНН 5700012498) зарегистрировано в феврале 2025 года. Юридический адрес: ул 1-я Пушкарная, зд. 3, офис 4 .  Уставный капитал – 100 тысяч рублей. Учредитель и генеральный директор – Позднякова Юлия Игоревна. У компании открыто три десятка видов деятельности: аренда, торговля, строительство. Юлия Позднякова также является директором и учредителем ООО «Дом» и ООО «Инвест.». Компании зарегистрированы в 2024 году.

ИА “Орелград”


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