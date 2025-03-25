В Орле открылась фотовыставка об освобождении Европы от фашистов

В основу легли снимки из уникального архива Совинформбюро.

Выставка под названием «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы» открылась в Президентской академии в Орле.

Это межрегиональный проект, приуроченный к 80-летию Победы, который реализуется силами вуза и РИА «Новости». Также поддержку оказывает Президентский фонд культурных инициатив.

Основу экспозиции составляют снимки из уникального фотоархива Совинформбюро, сделанные в 1944-м и 1945-м годах. Архив состоит из примерно 8 тысяч единиц хранения. Его правообладателем является МИА «Россия сегодня».

охватывает тему подвига тыла и освобождения территорий Европы. Проект реализуется при поддержке Президентский фонд культурных инициатив.

«Представленная выставка демонстрирует объективную картину событий периода Второй мировой войны, подчеркивая значение Красной Армии в освобождении Европы от фашистов. Сегодня это особенно актуально, так как в последние годы мы видим много примеров искажения и фальсификации результатов Великой Отечественной войны», – подчеркнул на открытии мероприятия председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Также в проекте участвуют филиалы Президентской академии в Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Выставка будет работать в Орле до 9 мая. Посетить её могут все желающие.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»