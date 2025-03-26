Бастрыкин ещё раз обратил внимание на дорогу под Орлом

Главе СКР доложат о результатах соответствующей проверки.

Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета России. Речь идёт о селе Спасском, расположенном в Орловском муниципальном округе.

К селу есть только одна дорога, которая находится в малопригодном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, а при выпадении осадков грунтовое полотно размывается. Дополнительным негативным фактором является то, что дорога проходит под уклоном. В итоге проезд в село, в том числе, машин экстренных служб, существенно затрудняется.

Ранее ситуация уже освещалась в СМИ и соцсетях. В декабре Александр Бастрыкин давал необходимые поручения. Однако пришлось дать новое — в связи с поступившим обращением, которое касается непринятия нужных мер по исправлению данной ситуации.

На данный момент глава ведомства поручил Ольге Поповой, исполняющей обязанности руководителя СУ СК России по Орловской области, доложить о результатах ранее назначенной процессуальной проверки, а также об установленных обстоятельствах.

ИА «Орелград»