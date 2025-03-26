В Орле пресекли торговлю икрой «с колёс»

Это сделало Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Информация поступила в ведомство из прокуратуры Железнодорожного района Орла.
Мужчина торговал икрой, связываясь с потенциальными покупателями через собственное сообщество «Вконтакте». Он делал это как физическое лицо и за наличный расчёт.
При этом торговля велась «с колёс». Для этого использовались автомобили, которые появлялись в определённых (не санционированных для торговли) местах. Это происходило по графику, размещённому в сообществе.
При этом гражданин был зарегистрирован в информационной системе Россельхознадзора «Цербер», которая помогает контролировать качество такой продукции. Однако ни в минувшем, ни в текущем годах орловец не оформлял необходимые ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде.
Из-за этого оставались неизвестными происхождение товара, место его отгрузки, результаты санитарной экспертизы. Кроме того, для хранения такой продукции требовалось специальное оборудование.
В итоге Россельхознадзор объявил мужчине предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства России.
ИА «Орелград»