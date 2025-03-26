В Ливнах ищут авторов ложных сообщений о пожарах

Об удивительной тенденции говорили на совещании у главы города.

Как сообщает администрация Ливен, на совещании у главы города выступил начальник пожарно-спасательной части №7 Главного управления МЧС России по Орловской области Сергей Бурцев. Он доложил о оперативно-служебной деятельности подразделений Ливенского пожарно-спасательного гарнизона не только за 2024 год, но и за прошедший период 2025 года. По словам докладчика, в минувшем году подразделения ФПС ГПС выезжали на вызовы 818 раз, с начала 2025 года – уже 114 раз.

За весь прошлый год на территории Ливен произошло 30 пожаров, все – техногенные. В 2025 году произошло три техногенных пожара. В 2024 году на территории Ливен погибших в огне не было, а вот на территории Ливенского района на пожарах погибли четыре человека. Пострадало два человека, из огня спасено четыре человека, эвакуировано – 124 человека. Особое внимание докладчик отвел выездам по ложным сообщениям о возгораниях. В 2024 году таковых было три, с начала 2025 года – уже пять.

«Заведомо ложным сообщением признаются случаи, когда заявитель намеренно вводит в заблуждение экстренные службы или шутит, о том, что ему нужна помощь или где-то происходит пожар, то такое сообщение признается заведомо ложным, – пояснил Сергей Бурцев. – Заведомо ложный вызов специализированных служб согласно статье 19.13 КоАП влечет наложение административного штрафа. В настоящее время по всем фактам ложных сообщений сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области проводятся проверки».

Для установления личности лжезаявителей организовано взаимодействие с УМВД России по Орловской области, ПАО «Ростелеком», представительствами компаний сотовой связи, главами сельских поселений, администрациями муниципальных образований, руководителями общеобразовательных учреждений, подчеркнул Сергей Бурцев. В своем выступлении он также отметил, что очень часто причиной возгорания становится человеческий фактор. Граждане проявляют неосторожность при уборке своих участков, пользуются поврежденными аппаратами, оставляют без присмотра электроприборы, хранят с нарушением правил легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и др. «Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной», – акцентирует докладчик.

ИА “Орелград”