Орловский бизнесмен оставил работницу без зарплаты

В ответ женщина отсудила у него не только заработок, но и компенсацию.

Трудовой спор изучил Советский районный суд города Орла. Иск в защиту прав обиженной работницы подал прокурор Советского района. Он потребовал взыскать с местного индивидуального предпринимателя в пользу бывшей работницы долг по заработной плате в размере 30 081 рубля и компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Однако прежде, чем выносить решение, потребовалось установить сам факт трудовых отношений.

Суд установил, что между индивидуальным предпринимателем, занимающимся изготовлением мебели, и истицей действительно был заключен бессрочный трудовой договор. Однако он был расторгнут по инициативе работницы. Из условий договора следовало, что женщина получала минимально возможную в соответствии с законодательством зарплату, равную одному минимальному размеру оплаты труда. На момент заключения трудового договора МРОТ составлял 16 242 рубля.

«Обращаясь в суд, истица ссылалась на то, что ответчиком в день увольнения заработная плата выплачена не в полном объеме, имеется задолженность за март, апрель и май 2024 года, – следует из информации пресс-службы Советского районного суда. – Возражая против предъявленных требований, ответчик указал на надлежащее исполнение обязанностей по выплате заработной платы, о чем, по его мнению, свидетельствуют представленные расписки».

Интересно, что расписки работницы в судебном заседании действительно были представлены и изучены. Они были выполнены на обычных листках для записей и совершенно не напоминали ведомости, подлежащие учету. Поэтому суд не признал расписки в качестве доказательства. Он пришел к выводу, что такие расписки «не соответствуют установленным требованиям к ведению отчетности по оплате труда, и сами по себе не свидетельствуют о выплате именно заработной платы».

«Кроме того, из пояснений ответчика в судебном заседании следовало, что, помимо установленной заработной платы, истице выплачивалась премия по итогам окончания проекта, оказывалась материальная помощь, – добавили в пресс-службе суда. – При принятии решения также были учтены объяснения работницы о том, что расписки были даны о получении неофициальной части заработной платы, поскольку фактический размер заработной платы определен сторонами в размере 40 000 рублей в месяц».

Суд также указал, что при подобных спорах бремя доказывания выплаты заработной платы в полном объеме лежит на ответчике. В данном случае предприниматель не сумел доказать, что полностью расплатился со своей теперь уже бывшей работницей. В результате факт нарушения трудовых прав работницы был установлен. Суд обязал предпринимателя выплатить ей долг по зарплате и компенсацию морального вреда, размер которой был снижен с заявленных 150 000 рублей до 20 000 рублей.

Кстати, в пресс-службе суда сообщили, что это был не единственный такой иск. По аналогичным основаниям Советским районным судом удовлетворен еще ряд требований о взыскании заработной платы, заявленных прокурором Советского района в интересах работников этого же индивидуального предпринимателя. Решения уже вступили в законную силу.

ИА «Орелград»