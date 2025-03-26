Депутатам рассказали о добровольных переселенцах

В минувшем году в Орловскую область переехали 65 граждан.

В Орловском облсовете народных депутатов обсудили итоги реализация государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом». С докладом перед депутатами выступил начальник регионального управления труда и занятости Александр Сотников. По его словам, число согласованных участников программы в минувшем году составило 65 человек: 26 самих участников и 39 членов их семей.

Напомним, заявления от участников программы принимает УМВД в лице Управления по вопросам миграции. Участники программы проходят проверку на соответствие установленным требованиям. Большинство заявителей получают согласования и могут въехать на территорию Орловской области. Но случаются и отказы. Так, по данным регионального Управления МВД, в минувшем году в восьми случаях было отказано: в двух – по решению МВД, в остальных случаях – по решению уполномоченного органа.

Уполномоченный по защите прав человека в Орловской области Наталия Балашова в своем отчетном докладе сообщала, что в 2024 году с заявлениями об участии в государственной программе в качестве репатриантов обращались граждане Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Казахстана, Канады и Латвии. По ее словам, значительная часть заявителей по возрастному критерию относится к экономически активному населению от 18 до 65 лет: их доля составляет 71 процент, причем 15 процентов из них имеют высшее образование.

«При этом следует отметить, что некоторые лица, подавшие заявления и формально имеющие установленные законом основания для признания репатриантом, не являются носителями русского языка, традиций и обычаев народов России и имеют низкий уровень образования, – говорится в докладе правозащитника. – В целом, национальный состав претендентов на российское гражданство по всем основаниям приобретения в прошедшем году существенно не изменился: преобладают граждане Украины (48,3 процента), Молдовы (8 процентов), Таджикистана (5,3 процента), Казахстана (4,3 процента) и Армении (4,1 процента)».

Также Наталия Балашова указала на то, что в 2024 году была продолжена работа по легализации людей, не имеющих гражданства того или иного иностранного государства. Указанные граждане, как правило, относятся к социально незащищенной группе лиц. Некоторые из них ранее отбывали срок заключения в исправительных учреждениях Орловской области и остались в регионе. Зачастую они имели непогашенную или неснятую судимость, были заняты на временных и сезонных работах, либо вели подсобное хозяйство.

ИА «Орелград»