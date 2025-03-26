Орловцы получили налоговые льготы на хозпостройки

Общая сумма льгот при этом оказалась не очень значительной.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в 2024 году ведомство предоставило льготу владельцам 143 хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров. Правда, общая сумма предоставленных льгот не впечатляет, она составила всего 20,1 тысячи рублей. В то же время стоит учесть, что капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, например, площадью более 50 квадратных метров, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах на такие объекты.

«Налоговая льгота предусмотрена по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта, относящегося к хозяйственным строениям или сооружениям, площадь которого не превышает 50 квадратных метров и который расположен на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. При этом льгота не предоставляется, если хозяйственное строение или сооружение используется в предпринимательской деятельности», – пояснили в областной налоговой службе.

Региональное управление ФНС также напоминает о том, что представительные органы муниципальных образований имеют право расширить условия применения налоговой льготы. Например, они могут ввести налоговую льготу в отношении неограниченного числа хозяйственных построек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 квадратных метров.

Тем временем ФНС России напоминает о том, что в случае гибели или уничтожения объекта недвижимости – жилья, садового дома, гаража, хозпостройки и др. – налогообложение прекращается с первого числа месяца, в котором он прекратил существование. Речь идет об объектах, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, то есть простым гражданам. Налогоплательщик в подобном случае имеет право подать заявление в налоговый орган по своему выбору.

«С ним можно подать документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, – объясняют в налоговой службе. – Например, в результате сноса, пожара, аварии, чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия и т.п. Если такие документы в налоговом органе отсутствуют, он по информации в заявлении запрашивает необходимые сведения у органов и иных лиц, ими располагающими».

Если налогоплательщик не подаст такое заявление, то исчислять налог перестанут с первого числа месяца гибели или уничтожения объекта на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами (независимо от проведения кадастровых работ и снятия объекта недвижимости с государственного кадастрового учета).

ИА “Орелград”