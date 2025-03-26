Депутатам рассказали о нарушениях при закупках лекарств

Представитель КСП выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, аудитор Надежда Бойцова выступила с докладом на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов. Мероприятие состоялось на базе Медицинского института ОГУ имени И.С. Тургенева. Надежда Бойцова рассказала участникам о нарушениях при закупках лекарств и медицинских изделий, а также, выявленных при проверке БУЗ ОО «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой».

Докладчик обратила внимание на неэффективное использование бюджетных средств, выделенных из областного бюджета за приобретение лекарств. По итогам проверки общая сумма таких расходов была оценена в 350,97 тысячи рублей. Аудитор пояснила, что в 2023 году медцентр закупил лекарственный препарат в большем объем, чем годом ранее. В результате остались «лишние» лекарства, срок годности которых быстро истек. Впрочем, депутатам сообщили, что с учетом замечаний КСП лечебное учреждение уже скорректировало заявку на 2025 год на закупку иммунобиологического лекарственного препарата «Иммуноглобулин антирабический». Причем для проведения нового электронного аукциона был определен более длительный, чем раньше, остаточный срок годности лекарственного препарата – не менее 10 месяцев на момент поставки.

«С февраля 2024 года в учреждении внедрена новая товарно-учетная информационная система, интегрированная с блоком информационной системы стационара, – отметили также в КСП. – Это позволяет сотрудникам аптеки, врачам и медицинским сестрам в режиме онлайн на своем рабочем месте видеть остатки лекарственных препаратов, медицинских изделий и их сроки годности в аптеке и отделениях. Решение принято с целью оптимизации лечебного процесса, контроля перед выдачей в отделения, перераспределения между отделениями и предотвращения истечения срока годности».

Как уже рассказывал «Орелград», учреждение ежемесячно по актам приема-передачи передавало пациентам медизделия для использования на дому. Всего в 2023 году получателям было выдано 35 889 единиц расходных материалов на сумму 14,006 миллиона рублей. При этом, установили аудиторы, по всем источникам финансирования за период с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года отсутствовало движение (расход) лекарственных препаратов и медицинских изделий в части расходных материалов по 353 наименованиям на сумму 5,138 миллиона рублей. Данные факты указывают на недостатки планирования, что снижает эффективность закупок – к такому выводу пришли аудиторы.

Впрочем, и эта проблема в настоящий момент решается. «В части остатков лекарственных средств и изделий медицинского назначения, по которым отсутствовало движение за период с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года, проведена дополнительная работа, усилен контроль за расходованием и проведен анализ текущих расходов при планировании на 2025 год. Остатки перераспределены по другим структурным подразделениям. Заявка на 2025 год скорректирована с учетом сложившихся товарно-материальных запасов. Товарные остатки сокращены», – информирует КСП.

ИА «Орелград»