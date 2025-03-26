Дмитрий Державин: Это уникальное время для вкладчиков

Управляющий отделения банка в Орловской области рассказал о тенденциях 2024-2025 годов.

На минувшей неделе состоялась пресс-конференция управляющего ВТБ в Орловской области. Дмитрий Державин рассказал об итогах 2024 года и поделился прогнозами на 2025. По его мнению, сейчас уникальное для вкладчиков время.

«В 2024 году ключевая ставка Банка России повышалась четырежды – с 16 до 21%. Это дало людям однозначный сигнал: сейчас нужно не тратить, а нужно сберегать. Многие орловчане приняли это как руководство к действию. Наш ресурсный портфель вырос на 26%. Понятно, что сейчас исторически уникальное время для вкладчика, несмотря на то, что достаточно высокая инфляция (в районе 10-11% годовых, по данным Росстата). А вкладчики получают по вкладам около 20%. Такого не было довольно давно».

Дмитрий Державин напомнил, про кратковременный скачок ключевой ставки (КС) в 2022 году. Ключевая ставка росла на достаточно высокий уровень, но период был небольшой – февраль-апрель 20%. Затем последовало плавное снижение до 7,5% уже в сентябре.

С октября 2024 года ключевая ставка не повышается, держится на ровне 21%. Это свидетельствует о том, что экономика охлаждается и что, вероятно, КС не будет повышаться. Дмитрий Державин предположил, что 2025 год также будет годом вкладчика в условиях средней ключевой ставки около 20% годовых.

«Есть разные сберегательные инструменты – срочные вклады, инвестиционные продукты, накопительные счета. Последние – это такие электронные кошельки, которые мы можем в любой момент пополнить или снять с них средства. При этом достаточно высокие процентные ставки на остаток, на ежедневный или минимальный. Это очень удобно».

По словам Дмитрия Державина, объем среднего накопительного счета в орловском ВТБ в 2024 году составил 145 тысяч рублей. Средний размер вклада составляет сейчас около 500 тысяч рублей (+12% к 2023 году). Также Дмитрий Державин отметил внимательность вкладчиков к переменам.

«В тот период, когда были ожидания на рынке, что процентная ставка будет расти, вкладчики размещали денежные средства на короткий срок. Когда стало понятно, что ставка стабилизируется и в перспективе может снижаться, то вкладчики размещают деньги на более длительные сроки, чтобы зафиксировать процентную ставку и доход. Поэтому более половины всех вкладов в Орловской области разместили на срок от шести месяцев до года. Это очень важный тренд».

А для крупных трат время не самое удачное. Ожидания по России такие: ипотека снизится на треть, автокредиты – на 20%, кредиты наличными – на треть. Орловская область чуть-чуть статистику уже опережает, отметил Дмитрий Державин.

ИА “Орелград”