Двух взрослых орловцев погубила любовь к шоколадкам

Мужчинам придётся отвечать перед законом.

Их задержали при попытке похитить сладкий товар из магазина, расположенного в Заводском районе Орла на улице Зеленина.

Сотрудники торговой точки заметили, что покупатели «тянут» товар с прилавков в карманы, и нажали тревожную кнопку. На вызов приехали сотрудники Управления Росгвардии Орловской области. Они задержали подозреваемых, а потом передали их полиции.

В момент задержания орловцы уже прошли через кассы — так и не заплатив за шоколадки. Известно, что у одного из задержанных изъята соответствующая продукция в количестве 12 штук.

Похитителям 30 и 46 лет. Мужчины являются безработными.

ИА «Орелград»