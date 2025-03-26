Ещё 5 орловских учреждений культуры подключились к «Пушкинской карте»

Теперь по ней доступны мероприятия 57 «культурных точек» Орловской области.

Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. Прирост в ещё пять учреждений достигнут с начала текущего года.

«Этот проект открывает новые горизонты для культурного обогащения молодежи нашего региона», – отметили в департаменте.

Оформить «Пушкинскую карту» может каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет — через портал госуслуг. Номинал карты составляет пять тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на посещение выставок, концертов, спектаклей, а также кинопоказов.

Сейчас в Орловской области этой мерой поддержки пользуются 61 тысяча 958 человек.

На платформе культура.рф можно ознакомиться с перечнем учреждений и мероприятий, которые доступны по карте, а также приобрести билеты. Также покупка билетов по «Пушкинской карте» возможна через платформу «Яндекс Афиша» и приложение «Госуслуги Культура»

ИА «Орелград»