Ещё 5 орловских учреждений культуры подключились к «Пушкинской карте»

26.3.2025 | 15:51 Культура, Новости

Теперь по ней доступны мероприятия 57 «культурных точек» Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. Прирост в ещё пять учреждений достигнут с начала текущего года.

«Этот проект открывает новые горизонты для культурного обогащения молодежи нашего региона», – отметили в департаменте.

Оформить «Пушкинскую карту» может каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет — через портал госуслуг. Номинал карты составляет пять тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на посещение выставок, концертов, спектаклей, а также кинопоказов.

Сейчас в Орловской области этой мерой поддержки пользуются 61 тысяча 958 человек.

На платформе культура.рф можно ознакомиться с перечнем учреждений и мероприятий, которые доступны по карте, а также приобрести билеты. Также покупка билетов по «Пушкинской карте» возможна через платформу «Яндекс Афиша» и приложение «Госуслуги Культура»

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования