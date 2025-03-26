В Орле многодетной матери сделали уникальную операцию

26.3.2025 | 13:40 Медицина, Новости

Её провели хирурги Орловской областной клинической больницы.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в соцсетях учреждения, у 49-летней женщины диагностировали редкую и опасную патологию. Фактически большая часть её желудка сместилась в грудную полость, сдавив сердце и лёгкое.

Пациентка поступила в ООКБ в экстренном порядке. Орловчанка жаловалась на сильные боли в груди, тошноту, рвоту с примесью крови. Официальный диагноз звучал как «диафрагмальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 3-й степени».

Ситуация являлась критичной. Нарушение кровообращения в желудке могло привести к некрозу и смерти. Хирургам пришлось экстренно выполнять операцию, используя метод лапароскопии.

Через небольшие проколы врачи освободили желудок от сдавливающий структур, вернули в правильное положение и укрепили диафрагму. Операция стала возможной благодаря применению современного оборудования (включая ультразвуковые ножницы и биполярные инструменты).

Послеоперационный период прошел без осложнений. На данный момент пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.

Фото: vk.com/public217226300

ИА «Орелград»


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