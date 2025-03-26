В Орле открылась выставка «Знать, чтобы помнить»

Она разместилась прямо в сквере Гуртьева.

Выставка посвящена акции «Диктант Победы», которая состоится 25 апреля.

В этом году исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны будут писать уже в седьмой раз. Акция является международной. В минувшем году в ней участвовали около 2 миллионов человек.

Диктант пишут как на специальных площадках, так и онлайн. Результаты опубликуют на специальном сайте. Сейчас там можно пройти тренировочные тесты.

За 45 минут участники должны будут ответить на 25 вопросов.

«Отрадно, что с каждым годом всё больше людей принимает участие в этой замечательной акции. Значит, это не просто тест на знание истории, а желание быть причастным к сохранению исторической правды, благодарность поколению победителей», – отметил в соцсетях председатель городского совета Василий Новиков.

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ИА «Орелград»