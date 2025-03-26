Красивые, зрелищные поединки. В Орле проходит Первенство по вольной борьбе

26.3.2025 | 10:53 Новости, Спорт

В Орле с 22 по 26 марта проходит Первенство по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. 

Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

Региональный центр принимает более пятисот юных борцов из пятидесяти регионов Российской Федерации. Команда Орловской области насчитывает 15 спортсменов. Участников приветствовали: Леонид Музалевский, Юрий Парахин, Олег Карпиков, Владимир Негин, Алексей Берестов.

Мужественный вид спорта

Красочная церемония открытия в «Гринн Центре» собрала молодых спортсменов и их болельщиков, приехавших на Орловщину, чтобы поддержать спортсменов. К торжеству присоединились и почетные гости.

Среди них – председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, меценат, генеральный директор компании «КАНТ» Олег Карпиков, член правительства Орловской области – руководитель Департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов, мэр города Орла Юрий Парахин, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, руководитель Федерации спортивной борьбы Орловской области, Владимир Негин.

Как отметил председатель облсовета Леонид Музалевский, для Орловской области проводить столь крупные соревнования является большой честью. Он также подчеркнул, что юноши занимаются прекрасным мужественным видом спорта.


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