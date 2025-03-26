Красивые, зрелищные поединки. В Орле проходит Первенство по вольной борьбе

«Я желаю каждому из вас проявить силу, волю и стремление к победе, чтобы в дальнейшем показать отличные результаты и с достоинством представлять Россию уже на международном уровне», – пожелал спортсменам председатель облсовета.

Масштабные соревнования в Орле стали осуществимы благодаря поддержке мецената Олега Карпикова. За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие добровольчества, волонтерства в Орловской области предприниматель был удостоен Почетной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов.

«Я рад, что вы находитесь здесь на орловской земле. Желаю красивых, зрелищных поединков, избежать травм. Надеюсь, что победителями станут сильнейшие спортсмены», – с напутственным словом к участникам соревнований обратился Олег Карпиков.

В рамках первенства будет сформирована национальная сборная

Мэр Орла Юрий Парахин поприветствовал спортсменов в Городе воинской славы и поблагодарил организаторов за оказанную честь во второй раз провести Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Глава города пожелал спортсменам новых побед и успехов.

Глава регионального Департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов пожелал всем участникам показать свои лучшие поединки.

«Соревнования по вольной борьбе стали уже хорошей традицией. Уже второй год подряд нам доверяют проведение этих соревнований, и с каждым годом мы видим рост количества участников и регионов. Это говорит о том, что борьба – это вид спорта, которым активно занимаются в большей части регионов».

Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, руководитель Федерации спортивной борьбы Орловской области, Владимир Негин подчеркнул упорство и целеустремленность, которые воспитывает в спортсменах вольная борьба.

«Убежден, что эти соревнования станут для его участников еще одной возможностью в полной мере испытать свои силы, показать свое мастерство и навыки, волю и характер! Хочу пожелать всем гостям первенства ярких впечатлений, ну, а спортсменам – заслуженных и красивых побед! Пусть победит сильнейший, – отметил Владимир Негин.

В рамках первенства будет сформирована национальная сборная, которая представит Россию на Первенствах Европы и мира.

К моменту торжественного открытия соревнования были определены победители в разных весовых категориях. Ими стали спортсмены из Московской, Ивановской, Ульяновской областей, а также Чеченской республики, республики Дагестан и Калмыкии.

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