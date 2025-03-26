На проектировщика поликлиники №1 подали в суд

Иск принят Арбитражным судом Орловской области.

Его «вчинил» Орелгосзаказчик. Учреждение требует с подрядчика неустойку в 4,2 миллиона рублей — за нарушение условий государственного контракта.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля.

Напомним, о завершении подготовки документации на строительство нового комплекса поликлиники и прохождении госэкспертизы объявили ещё в октябре минувшего года. Проект и смета обошлись в 17 миллионов рублей.

Ранее, в сентябре, «Гипроздрав» оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение сроков исполнения соответствующего контракта.

ИА «Орелград»