На проектировщика поликлиники №1 подали в суд

26.3.2025 | 10:49 Медицина, Новости

Иск принят Арбитражным судом Орловской области.

Фото: vk.com/depdor57

Его «вчинил» Орелгосзаказчик. Учреждение требует с подрядчика неустойку в 4,2 миллиона рублей — за нарушение условий государственного контракта.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля.

Напомним, о завершении подготовки документации на строительство нового комплекса поликлиники и прохождении госэкспертизы объявили ещё в октябре минувшего года. Проект и смета обошлись в 17 миллионов рублей.

Ранее, в сентябре, «Гипроздрав» оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение сроков исполнения соответствующего контракта.

ИА «Орелград»


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