На Орловщине пошли на спад ОРВИ и ковид

Показатели заболеваемости значительно снизились.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Так, за последнюю календарную неделю зафиксировано около 7,3 тысяч новых обращений к врачам по ОРВИ. Это примерно на 19% меньше, чем ещё одной неделей ранее.

На каждые 10 тысяч орловского населения пришлось примерно по 105 новых заболевших ОРВИ. Как обычно, значительная часть из них — это дети в возрасте до 14 лет (их около 44% от всех новых пациентов).

Также упала заболеваемость ковидом — сразу на 55,4%. За календарную неделю зарегистрировано всего 20 новых случаев (или по 2,88 случая на каждые 100 тысяч жителей Орловской области).

ИА «Орелград»