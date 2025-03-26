В Орловской области мигранты не повлияли на рынок труда

Их число оказалось слишком незначительным.

К таким выводам пришли на заседании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при губернаторе Орловской области. Там подводили итоги 2024-го года.

За этот период Орловщина приняла около 13 тысяч мигрантов. На 1 февраля текущего года в области находятся около 9 тысяч гостей. В основном — из государств «ближнего зарубежья»: Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, Армении, а также Украины. В образовательных организациях Орловской области обучаются 4638 иностранных граждан из 59 стран.

Как считают участники заседания, мигранты не оказывают существенного влияния на орловский рынок труда. Так, в 2024-м году их доля от всего экономически активного населения региона не превышала 1%.

Также на заседании заявили о снижении роста количества преступлений, совершённых иностранными гражданами.

ИА «Орелград»