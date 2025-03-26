Орловца наградили за участие в операции «Поток»

Он получил медаль «Защитник Курской области».

Награду вручил временно исполняющий обязанности губернатора соседнего региона Александр Хинштейн. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Известен позывной награждённого – «Смог». Ранее орловец уже попадал в поле зрения соцсетей и СМИ, в частности, около года назад получила резонанс история с захватом флага США на Херсонском направлении. Тогда сообщалось, что мужчина служит в Главном разведывательном управлении. Также известно, что Смог принимал участие в защите Белгородской области.

На этот раз орловец участвовал в освобождении Суджи и уже знаменитой операции «Поток». Она осуществлялась 8 марта. Тогда около 800 российских бойцов зашли в тыл террористов, оккупировавших Суджу и соседние территории, и нанесли удар по противнику.

Для манёвра использовалась газовая труба «Уренгой — Помары — Ужгород» диаметром около 1,4 метра. Защитникам Отечества пришлось пройти по ней около 15 километров.

ИА «Орелград»