Орловчанку осудили за смерть свекрови

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.

Преступление произошло в ноябре 2023-го года. Женщина нанесла около 20 ударов своей 80-летней свекрови. Орловчанка била её руками и ногами в грудь и по рукам. При этом пожилая женщина не могла защитить себя — из-за возраста и болезней.

В результате нападения потерпевшая скончалась. Дело возбуждали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отягощающим обстоятельством стало беспомощное состояние, в котором находилась свекровь. Также установлено, что нападавшая была нетрезва.

В итоге женщина дали шесть лет колонии общего режима. Также ей придётся компенсировать моральный вред и выплатить 450 тысяч рублей.

«Приговор суда не вступил в законную силу», – отметили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»