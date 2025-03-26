Жители улицы Орловских партизан показали последствия ремонта дороги

26.3.2025 | 12:40 ЖКХ, Новости

Работы обернулись порчей придомовой территории.

Фото: Прислано в редакцию ИА “Орелград”

Теперь орловцы пытаются добиться от властей исправления ситуации. Однако пока без особого успеха.

Об этом «Орёлграду» рассказал один из жителей улицы. Не повезло территории, расположенной у дома №5. При ремонте улицы велось строительство тротуара и парковки для инвалидов. В итоге придомовая территория оказалась занижена. Теперь после выпадения осадков около подъездов образуются лужи.

«В ответ на моё обращение Мария Родштейн (начальник управления градостроительства) отказала в ремонте придомовой территории, ссылаясь на нецелевое расходование бюджетных средств, хотя я в своих обращениях предлагал обязать подрядчика исправить допущенные им в ходе работ недочёты его силами и за его счёт», – поделился орловец.

Также мужчина утверждает, что после строительства дороги и увеличения автотрафика стала разрушаться подпорная стена у третьего и четвёртого подъездов дома. «Нам отказывают и в её ремонте тоже», – заключил он.

Фото: Прислано в редакцию ИА “Орелград”

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования