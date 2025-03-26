Жители улицы Орловских партизан показали последствия ремонта дороги

Работы обернулись порчей придомовой территории.

Теперь орловцы пытаются добиться от властей исправления ситуации. Однако пока без особого успеха.

Об этом «Орёлграду» рассказал один из жителей улицы. Не повезло территории, расположенной у дома №5. При ремонте улицы велось строительство тротуара и парковки для инвалидов. В итоге придомовая территория оказалась занижена. Теперь после выпадения осадков около подъездов образуются лужи.

«В ответ на моё обращение Мария Родштейн (начальник управления градостроительства) отказала в ремонте придомовой территории, ссылаясь на нецелевое расходование бюджетных средств, хотя я в своих обращениях предлагал обязать подрядчика исправить допущенные им в ходе работ недочёты его силами и за его счёт», – поделился орловец.

Также мужчина утверждает, что после строительства дороги и увеличения автотрафика стала разрушаться подпорная стена у третьего и четвёртого подъездов дома. «Нам отказывают и в её ремонте тоже», – заключил он.

ИА «Орелград»