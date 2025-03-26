Орловские «зебры» выйдут из сумрака

Такое решение принял суд.

Ранее прокуратура Северного района города Орла выявила опасные зоны на Московском шоссе и в Межевом переулке. Установлено, что здесь находятся пешеходные переходы, но отсутствует стационарное электрическое освещение. Это нарушает нормативы и создаёт угрозу для пешеходов и водителей.

Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим исковым заявлением. Осветить опасные участки потребовали от МКУ «Объединённый муниципальный заказчик», а также от администрации Орла.

Дело рассматривалось Советским районным судом. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»