В орловском АПК определили компании с высокими зарплатами

Цифры сообщили в Департаменте сельского хозяйства Орловской области.

Как рассказали чиновники, больше 80 тысяч рублей за один месяц в среднем получают на предприятиях

АО «Орел Нобель-Агро»,

ЗАО «Славянское»,

ООО «ЭлитБиоПродукт»,

ООО «Дружба»,

АО «Орелмасло»,

ООО «Русь»,

ООО «Дано»,

ООО «Речица»,

ООО «Орелагроинвест»,

ООО «Агроэкопродукт»,

ООО «Орловский лидер»,

ООО «Орловские Черноземы»,

ООО «Мираторг-Орел»,

ООО НПО «Бетагран Семена»

и ООО «Курсар»

Отметим, что по итогам минувшего года средняя зарплата в сфере АПК Орловской области составила 71 тысячу 198 рублей. Это на 22% превышает аналогичный показатель 2023-го года, а также, примерно на столько же, среднюю зарплату по области в целом в 2024-м году.

Всего в нашем регионе работают 157 сельскохозяйственных организаций и 201 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности. На них трудятся 25 с половиной тысяч человек.

Также в Орловской области насчитывается 1369 крестьянских (фермерских) хозяйств, 28 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 132 с половиной тысячи личных подсобных хозяйств.

ИА «Орелград»