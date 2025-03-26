В орловском АПК определили компании с высокими зарплатами

26.3.2025 | 17:30 Новости, Экономика

Цифры сообщили в Департаменте сельского хозяйства Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали чиновники, больше 80 тысяч рублей за один месяц в среднем получают на предприятиях

  • АО «Орел Нобель-Агро»,
  • ЗАО «Славянское»,
  • ООО «ЭлитБиоПродукт»,
  • ООО «Дружба»,
  • АО «Орелмасло»,
  • ООО «Русь»,
  • ООО «Дано»,
  • ООО «Речица»,
  • ООО «Орелагроинвест»,
  • ООО «Агроэкопродукт»,
  • ООО «Орловский лидер»,
  • ООО «Орловские Черноземы»,
  • ООО «Мираторг-Орел»,
  • ООО НПО «Бетагран Семена»
  • и ООО «Курсар»

Отметим, что по итогам минувшего года средняя зарплата в сфере АПК Орловской области составила 71 тысячу 198 рублей. Это на 22% превышает аналогичный показатель 2023-го года, а также, примерно на столько же, среднюю зарплату по области в целом в 2024-м году.

Всего в нашем регионе работают 157 сельскохозяйственных организаций и 201 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности. На них трудятся 25 с половиной тысяч человек.

Также в Орловской области насчитывается 1369 крестьянских (фермерских) хозяйств, 28 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 132 с половиной тысячи личных подсобных хозяйств.

ИА «Орелград»


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