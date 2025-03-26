В орловском АПК определили компании с высокими зарплатами

Цифры сообщили в Департаменте сельского хозяйства Орловской области.
Как рассказали чиновники, больше 80 тысяч рублей за один месяц в среднем получают на предприятиях
- АО «Орел Нобель-Агро»,
- ЗАО «Славянское»,
- ООО «ЭлитБиоПродукт»,
- ООО «Дружба»,
- АО «Орелмасло»,
- ООО «Русь»,
- ООО «Дано»,
- ООО «Речица»,
- ООО «Орелагроинвест»,
- ООО «Агроэкопродукт»,
- ООО «Орловский лидер»,
- ООО «Орловские Черноземы»,
- ООО «Мираторг-Орел»,
- ООО НПО «Бетагран Семена»
- и ООО «Курсар»
Отметим, что по итогам минувшего года средняя зарплата в сфере АПК Орловской области составила 71 тысячу 198 рублей. Это на 22% превышает аналогичный показатель 2023-го года, а также, примерно на столько же, среднюю зарплату по области в целом в 2024-м году.
Всего в нашем регионе работают 157 сельскохозяйственных организаций и 201 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности. На них трудятся 25 с половиной тысяч человек.
Также в Орловской области насчитывается 1369 крестьянских (фермерских) хозяйств, 28 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 132 с половиной тысячи личных подсобных хозяйств.
ИА «Орелград»