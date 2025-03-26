Путин отметил званием орловского депутата

26.3.2025 | 12:25 Новости, Общество

Такой чести удостоился заместитель председателя облсовета Иван Грачёв.

Фото: Пресс-служба облсовета

Президент России Владимир Путин присвоил ему звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Грачёв входит в Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Также он являлся членом российской делегации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (с 2012 по 2016 годы).

В нашем регионе Грачёв известен как депутат Орловского областного совета последнего созыва. Здесь он является не рядовым «народным избранником», а занимает пост заместителя председателя, а также возглавляет комитет по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Ранее он длительное время возглавлял администрацию Мценского района.

ИА «Орелград»


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