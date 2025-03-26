Путин отметил званием орловского депутата

Такой чести удостоился заместитель председателя облсовета Иван Грачёв.

Президент России Владимир Путин присвоил ему звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Грачёв входит в Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Также он являлся членом российской делегации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (с 2012 по 2016 годы).

В нашем регионе Грачёв известен как депутат Орловского областного совета последнего созыва. Здесь он является не рядовым «народным избранником», а занимает пост заместителя председателя, а также возглавляет комитет по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Ранее он длительное время возглавлял администрацию Мценского района.

ИА «Орелград»