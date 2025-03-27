Орел продолжает судиться за школу на Зеленина

С подрядчика взыскали очередной штраф.

Решение вынес Арбитражный суд Орловской области в начале марта. С исковым заявлением обратилось МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Учреждение потребовало взыскать с ООО «Техспецкомплект» 934 612 рублей 57 копеек.

В январе 2021 года с компанией был заключен контракт на строительство школы на 1225 учащихся на улице Зеленина. Работы были выполнены и приняты. Однако в последующем Управление Федерального казначейства по Орловской области провело выездную проверку соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий на софинансирование расходов на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Выявлен ряд нарушений:

в акте о приемке содержатся недостоверные сведения в части укладки плитки на тротуарах. Использован не цветной цемент, а обычный – завышение стоимости на 718,54 тысячи рублей;

вместо рельефных многоцветных глазурованных керамических плиток для полов смонтирована гладкая одноцветная – еще 116 тысяч рублей;

подрядчик принял на себя обязательства по установке на объекте удаленного видеонаблюдения, однако камеры были демонтированы до приемки работ.

Неосновательное обогащение ООО «Техспецкомплект» составило 834 612 рублей 57 копеек, заявил ОМЗ. А также потребовал взыскать штраф за фальстарт с камерами. Подрядчик несёт ответственность за качество и объем выполненных работ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Выяснив фактические обстоятельства по делу, судом было установлено, что по первым трём эпизодам, действительно, использовал не цветной цемент. Кроме того, плитка должна была иметь розовый цвет, тогда как из представленных фотоматериалов и паспортов качества следует, что уложена бежевая. В силу ч. 3 ст. 720 ГК РФ заказчик лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки. Для обнаружения подмены на тротуарах не требовалось спецоборудовани, достаточно было визуального осмотра. Но ОМЗ принял все без каких-либо замечаний, поэтому в удовлетворении заявленных требований в данной части отказано.

Вместо керамической глазурованной плитки в ряде помещений подрядчик уложил керамогранитную плитку с улучшенными характеристиками без изменения сметной стоимости. В связи с чем судом не установлено обстоятельств для взыскания с ответчика неосновательного обогащения по данному эпизоду. Поскольку коэффициент трения был изменён с согласия истца, а укладка однотонной плитки, вместо многоцветной, также является видимым недостатком.

Что же касается видеокамер, они изначально были установлены на объекте, но в последующем, когда работы шли к завершению, примерно в ноябре 2023 года, демонтированы. Требование истца о взыскании 100 000 рублей штрафа является правомерным, посчитал суд.

Напомним, решением Арбитражного суда Орловской области в июле 2024 года ООО «Техспецкомплект» признано несостоятельным. Двух обвиняемых по делу о мошенничестве при выполнении госконтрактов отпустили на СВО.

ИА “Орелград”