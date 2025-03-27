Антикоррупционная горячая линия будет работать до Пасхи

27.3.2025 | 13:20 Новости

Сообщить о соответствующих фактах можно будет в прокуратуру Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Надзорное ведомство запускает «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции. Звонки будут приниматься с 31 марта по 20 апреля, день православной Пасхи. Соответствующее указание дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Информацию по теме можно сообщить по следующим телефонам:

  • 8 (4862) 40-56-47 (прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ольга Артюхова),
  • 8 (4862) 40-56-13 (прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ирина Дорогавцева),
  • 8 (4862) 43-63-89 и 8-903-637-14-95 (дежурный прокурор).

Результаты работы «горячей линии» находятся на контроле.

ИА «Орелград»


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