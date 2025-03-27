Облсуд оставил в силе приговор взрывоопасному орловцу

Мужчина, связавшись со взрывчаткой, получил серьёзное наказание.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор, ранее вынесенный 53-летнему жителю Залегощенского района. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных веществ и устройств, а также в сбыте и покушении на сбыт взрывных устройств.

Преступления происходили с сентября 2023-го по май 2024-го. Взрывчатка хранилась по месту жительства орловца. Управление ФСБ по нашему региону пресекло его деятельность при попытке осуществить очередную незаконную сделку.

Мужчине дали 6 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, а также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Защита попыталась обжаловать приговор в областной инстанции, но безуспешно.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»