В Орле на разрушенной могиле заметили следы от шин

27.3.2025 | 13:25 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл на Аллее Славы Наугорского кладбища.

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

Накануне стало известно, что там повреждены две могилы. Полиция ведёт расследование. Однако предварительного губернатор Андрей Клычков сообщил, что речь идёт не о вандализме.

С родственниками одного из похороненных пообщались журналисты телеканала «Первый областной».

Орловчанка по имени Ирина рассказала, что на могиле видны следы от протекторов шин автомобиля. «На соседней могиле, на нашей, на ограде», – пояснила женщина.

«Был крест полностью разрушен и, получается, два пролёта ограды», – рассказала Ирина.

ИА «Орелград»


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