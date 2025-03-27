В Орле на разрушенной могиле заметили следы от шин

Инцидент произошёл на Аллее Славы Наугорского кладбища.

Накануне стало известно, что там повреждены две могилы. Полиция ведёт расследование. Однако предварительного губернатор Андрей Клычков сообщил, что речь идёт не о вандализме.

С родственниками одного из похороненных пообщались журналисты телеканала «Первый областной».

Орловчанка по имени Ирина рассказала, что на могиле видны следы от протекторов шин автомобиля. «На соседней могиле, на нашей, на ограде», – пояснила женщина.

«Был крест полностью разрушен и, получается, два пролёта ограды», – рассказала Ирина.

ИА «Орелград»