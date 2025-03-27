Эффективность преференций оценили в Орловской области

Проверкой эффективности налоговых льгот занимались аудиторы КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области оценила эффективность налоговых льгот, предоставленных в 2021-2023 годах по региональному закону «О налоге на имущество организаций». Проверки подверглись организации, занимающиеся селекционно-гибридной работой по разведению племенных свиней. Напомним, региональные законодатели дают налоговые преференции не конкретным предприятиям, а целым отраслям. Правда, некоторые отрасли могут быть представлены в регионе всего одним предприятием.

По данным КСП, объем выпадающих доходов областного бюджета в связи с предоставлением налоговой льготы составил: в 2021 году – 180,723 миллиона рублей, в 2022 году – 180,81 миллиона рублей, в 2023 году – 174,607 миллиона рублей. Объем налогов, задекларированных получателем льготы для уплаты в консолидированный бюджет Орловской области, в то же время составил: в 2021 году – 257,288 миллиона рублей, в 2022 году – 284,071 миллиона рублей, в 2023 году – 315,788 миллиона рублей.

В целом с момента введения указанной льготы объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет Орловской области организациями по разведению племенных свиней, увеличился в 2,2 раза, отмечают аудиторы. Если в 2016 году он составлял 146,765 миллиона рублей в 2016 году, то в 2023 году показатель дорос до 315,788 миллиона рублей.

«При этом фактические темпы поступлений налогов по оцениваемой категории налогоплательщиков не позволили налоговому расходу показать в совокупности за 5 налоговых периодов положительный бюджетный эффект (компенсировать выпадающие доходы и обеспечить прирост поступлений в бюджет субъекта), что обусловлено, в том числе, влиянием отдельных факторов – последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, а позднее введением в отношении нашей страны санкций иностранными государствами», – отмечают в КСП.

Налоговая льгота оказала влияние на развитие производственной базы оцениваемой категории налогоплательщиков, а также рост объемов реализации готовой продукции, считают аудиторы. С момента действия рассматриваемой налоговой льготы совокупные инвестиции селекционных организаций составили 12,4 миллиарда рублей, в том числе за оцениваемый период 2021-2023 годов – 980 миллионов рублей. Объемы отгруженной продукции в фактических ценах возросли с 4,913 миллиарда рублей в 2015 году до 12,8 миллиарда рублей в 2023 году.

«Предоставление налоговой льготы способствовало обеспечению продовольственной безопасности региона – уровень самообеспеченности мясом в Орловской области составил 340,3 процента. В связи с изложенным налоговая льгота может быть признана эффективной», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»