В Орле стартовал конкурс плакатов для бойцов СВО

Принять участие в конкурсе могут дети и молодежь.

Орловский государственный институт культуры объявил о старте конкурса плакатов в поддержку российских воинов, участвующих в специальной военной операции. Он пройдет под названием «Я с вами говорю под свист снарядов». Учредителем и организатором конкурса является Межрегиональная общественная организация «Поисковый отряд «Факел». Проводится акция в рамках проекта, реализуемого при поддержке администрации губернатора и правительства Орловской области.

«В конкурсе могут принять участие подростки и молодежь в возрасте от 8 до 25 лет, проживающая на территории города Орла и Орловской области, – уточнили в ОГИК. – Конкурс проводится с 25 марта по 20 мая 2025 года. Ждем от вас ярких работ, которые поддержат боевой дух наших Защитников!»

Целями конкурса является воспитание у юношества и молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и культуре нашей Родины, любви к родному краю, формирование у молодого поколения активной патриотической позиции, увековечивание памяти погибших при защите Родины, сохранение памяти о Героях Российской Федерации, памяти о мужестве и героизме участников специальной военной операции.

Кроме того, организаторы ставят задачу по развитию системы патриотического воспитания детей и подростков через вовлечение в творческую деятельность, практическую патриотическую деятельность, мотивированию и формированию интереса к изучению истории России, воинских традиций Вооруженных сил России. Одной из задач акции также является противодействие подрывной деятельности фальсификаторов истории и создание и поддержание положительного образа Армии России, повышения престижа и авторитета военной службы.

Оценивать работы будут в трех возрастных категориях: 8-12 лет, 13-17 лет и 18-25 лет. Для этого создан экспертный совет, который состоит из семи человек. Тематические направления конкурса таковы: «Дорогой героев» (здесь оцениваются работы, посвященные героям СВО, работы в которых раскрывается путь героев, истории о каком–либо событии); «Za правду» (оцениваются работы, посвященные мужеству и героизму, подвигам участников СВО); «На страже нашей Родины» (оцениваются работы, посвященные российским военнослужащим, выполняющим свой ратный долг по защите Родины на государственной границе).

К рассмотрению принимаются работы, выполненные в цветном или черно-белом исполнении на бумаге в любой технике, с использованием цветных карандашей, гуаши, акварели, пастели, цветных мелков, масляных красок, акрила и т.д. Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно, без посторонней помощи, без помощи родителей и наставников. Не принимаются работы в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично исполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна или при помощи нейросетей. Каждый участник может представить не более одной работы.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»