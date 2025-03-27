Гостей Орловщины предостерегли от осквернения братских могил

За вандализм предусмотрено строгое наказание вплоть до лишения свободы.

ОМВД России «Орловский» выступило с разъяснением и предупреждением, которое адресовано жителям и гостям Орловского муниципального округа. Впрочем, в равной мере оно касается всех жителей региона и его гостей. Правоохранители предупредили об ответственности за осквернение, уничтожение и повреждение памятников и других мест захоронения воинов Великой Отечественной войны.

«Память о Великой Отечественной войне и героях – защитниках Отечества является неотъемлемой частью нашего общества, – напоминает ОМВД России «Орловский». – Чтобы увековечить эту память, по всей стране возведены памятники и монументы погибшим солдатам. На территории Орловского муниципального округа расположено 43 таких объекта».

Правоохранители напоминают, что уже в первые дни Великой Отечественной войны более 25 тысяч жителей нынешнего Орловского округа ушли на фронт, более 9 тысяч из них погибли или пропали без вести. Территория Орловской области была почти полностью оккупирована, на ней шли ожесточенные бои. В частности, Орловский район был оккупирован немцами в период с 3 октября 1941 года по август 1943 года. Советские воины мужественно сражались за каждый населенный пункт. На территории Орловского муниципального округа, как и по всему региону, установлены памятные знаки воинам и мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обустроены братские могилы, у которых проводятся памятные мероприятия.

«К сожалению, на протяжении последнего времени в ряде регионов нашей страны зарегистрированы неоднократные факты надругательства над местами воинских захоронений, памятников, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в том числе при участии несовершеннолетних, – информирует ОМВД России «Орловский». – В России в соответствии с законодательством осуществляются меры по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войны, а также существует мера ответственности за посягательства на подобные объекты».

Под осквернением понимается совершение безнравственных, циничных и оскорбительных действий по отношению к объектам. По данное определение подпадают такие деяния, как нанесение непристойных надписей и рисунков, совершение актов опорожнения, выброс мусора, наклейка листовок, подкуривание сигарет от Вечного огня, танцы на мемориалах и др. Подобные могут быть трактованы по статье 20.1 KoAП РФ как хулиганство. Но совершившие их граждане могут подпасть и под уголовную ответственность по статье 213 УK РФ. качестве наказания за противоправные действия предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 3 лет и лишение свободы на срок до 3 лет. А если вандализм совершен группой лиц, то наказание ужесточается. Группам вандалов грозит от штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, в рамках статьи 244 УК РФ предусмотрена ответственность за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения. В данном случае можно получить не только штраф, но и арест на срок до трех месяцев.

«ОМВД России «Орловский» призывает граждан сохранять историческую память, проявлять уважительное отношение к мемориальным сооружениям, установленным в честь защитников Отечества», – такими словами завершается обращение.

ИА «Орелград»