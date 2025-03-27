Странный вид деятельности заметили у «Орелводоканала»

Внимание на устав предприятия обратили антимонопольщики.

Комиссия Орловского УФАС в очередной раз перенесла рассмотрение антимонопольного дела, ответчиками по которому выступают управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ) и муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал». Следующее заседание назначено на 23 апреля 2025 года.

Как уже рассказывал «Орелград», дело было заведено год назад по признакам нарушения управлением муниципального имущества и землепользования статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». В ходе антимонопольного контроля за созданием и изменением видов деятельности унитарных предприятий было установлено, что УМИЗ изменило уставные виды деятельности МПП ВКХ «Орелводоканал».

«Дополнение новыми видами деятельности, которые не подпадают под исключения, перечисленные в части 1 статьи 35.1 Закона «О защите конкуренции», было осуществлено 04.08.2023, – следует из материалов дела. – В связи с указанными обстоятельствами Орловским УФАС России были приняты меры реагирования в форме выдачи управлению муниципального имущества и землепользования предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».

В рамках исполнения предупреждения УМИЗ предписывалось в срок до 16 октября 2024 года «принять меры по прекращению осуществления МПП ВКХ «Орелводоканал» соответствующих видов деятельности путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и устав МПП ВКХ «Орелводоканал». Словом, какие-то виды деятельности нужно из устава предприятия исключить. Впрочем, УМИЗ этого делать не стало, а в письменном отзыве сообщило антимонопольному органы, что водоканалу «определены все виды деятельности предприятия, которые оно осуществляет в рамках достижения целей его создания – удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли».

«Каких-либо действий, направленных на исполнение предупреждения, управлением муниципального имущества и землепользования совершено не было, – отметили антимонопольщики. – Кроме того, виды деятельности, указанные в Уставе, не идентичны видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц. Например, в пункте 3.2 Устава МПП ВКХ «Орелводоканал» указан следующий вид деятельности: «осуществление деятельности, направленной на выполнение работ различного профиля и оказание услуг населению, предприятиям и организациям». Данный вид деятельности не является конкретным и может широко трактоваться».

По версии УФАС, раз предупреждение в установленный срок не было выполнено, то и признаки нарушения Закона «О защите конкуренции» не устранены. На очередном заседании, которое прошло 25 марта, ответчики поддержали свои правовые позиции, изложенные ими ранее в письменных пояснениях. В свою очередь Орловское УФАС запросило у налоговой службы сведения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения дела. Поскольку на момент мартовского рассмотрения дела запрошенная у налоговиков информация не поступила, то рассмотрение вновь отложили.

ИА «Орелград»