Под Орлом закусочную закрыли на 70 суток

Причины приостановки деятельности предприятия общепита объяснили в суде.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, результатам рассмотрения административного дела индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного приостановления деятельности принадлежащего ему предприятия общественного питания на срок 70 суток. Причиной столь сурового наказания стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Дело на индивидуального предпринимателя было заведено по 6.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Нарушения в закусочной в ходе внеплановой проверки вскрыли сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области. Выразились они в прием продукции без производственной маркировки, нарушении правила обеспечения поточности технологических процессов по изготовлению блюд, согласно заявленному ассортименту. На предприятии помещения отсутствуют цеха и зоны по обработке овощной и мясной продукции.

«Отсутствуют условия для обработки овощей, производственного инвентаря, – следует из информации суда. – Обработка инвентаря, овощей, рук персонала осуществляется в одной моечной ванне, санитарный узел для персонала отсутствует. Сотрудники предприятия не имеют личных медицинских книжек. Не ведется в установленном порядке журнал осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей».

Тем временем сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области провели профилактические визиты и профилактические беседы с сотрудниками магазинов сети «Красное и Белое», работающих в Орле, Орловском муниципальном округе, Ливнах, Колпне и Мценске. Визитеры рассказали слушателям об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности розничной торговле пищевыми продуктами, включая напитками, табачной и никотинсодержащей продукции. Также был разъяснен порядок предоставления достоверной и необходимой информации о продавце и реализуемых товарах.

«Отдельно затронуты вопросы маркировки товаров средствами идентификации, порядка предоставления сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации об обороте, выводе из оборота в отношении следующих товарных групп: табачная и никотинсодержащая продукция, молочная продукция, соковая продукция, безалкогольные напитки, упакованная вода, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора. – Кроме того, должностные лица проинформированы об обязательных требованиях законодательства РФ в области защиты прав потребителей, ограничивающих торговлю табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Обсуждены вопросы соблюдения прав потребителей при реализации товаров, таких как право на качество и безопасность товаров».

ИА “Орелград”