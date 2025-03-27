«Орелгосзаказчик» оспорил свою нерасторопность по школам в Жилина и Орле

Казначейство считает, что учреждение не достаточно сурово к подрядчикам.

КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению Федерального казначейства по региону о признании недействительным представления №54-13-30/22-186 от 14.01.2025 в части выявленных нарушений, причин и условий.

Казначейством была проведена выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении отдельных объектов, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет федерального бюджета. Проверяемый период – с 1 января 2023 года по 8 ноября 2024 года. Управление Федерального казначейства по Орловской области потребовало принять меры по устранению причин и условий бюджетных нарушений в течение 30 дней со дня получения представления; направить требования об уплате неустойки подрядчикам на общую сумму 1 293 977 рублей 56 копеек. «Орелгосзаказчик» решил оспорить представление аудиторов.

Судом установлено, что между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «АС Монтаж» заключен контракт от 31 марта 2023 года №4-ОБР на строительство объекта «Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина». Согласно дополнительному соглашению №7, срок выполнения проектно-изыскательских работ с прохождением государственной экспертизы – 30 сентября 2024 года. На момент проведения казначейством контрольного мероприятия, на 1 ноября 2024 года, работы по указанному этапу не были выполнены. При этом заказчик не применил меры ответственности в виде пеней за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 на сумму 664 670 рублей 39 копеек. Также между «Орелгосзаказчиком» и ООО «Управление капитального строительства» 3 апреля 2023 года заключен контракт на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1225 мест по адресу: ул. Родзевича-Белевича, 15». Согласно дополнительному соглашению №5, срок выполнения проектно-изыскательских работ с прохождением государственной экспертизы – 30 сентября 2024 года. На момент проведения контрольного мероприятия, на 1 ноября 2024 года, работы не выполнены, при этом не применены меры ответственности в виде пеней на сумму 629 307 рублей 17 копеек.

Материалами дела подтверждается, что подрядчиками по государственным контрактам допущены нарушения сроков исполнения, вместе с тем заказчиком не применены меры ответственности в виде пеней. При этом ст. 34 №44-ФЗ не содержит положений, обязывающих направить претензию с требованием о взыскании неустойки в конкретный срок. В силу п.1 ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года. Заказчик может направить требование об уплате неустойки непосредственно в день выявления недостатков, в день завершения оказания услуг, по завершению исполнения контракта или даже после окончания срока действия контракта. Поскольку на момент проверки и вынесения оспариваемого представления трехлетний срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки по государственным контрактам не истек, у Управления не имелось оснований полагать, что бюджету причинен ущерб или допущено иное нарушение бюджетного законодательства.

Суд решил признать недействительным представление Управления Федерального казначейства по Орловской области №54-13-30/22-186 от 14.01.2025 в части нарушения, указанного в п.4 мотивировочной части, и исключить его из требовательной части представления.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”