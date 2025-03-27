У «Мценск-Тепло» отсудили почти 40 миллионов

Муниципальное предприятие орловского райцентра крупно задолжало поставщику.

ООО «Газпром теплоэнерго Орел» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к МУП «Мценск-Тепло» о взыскании 30 951 770 рублей 76 копеек. 92% этой суммы – задолженность за отопление за декабрь 2024 года, 1,8 миллиона – задолженность за горячее водоснабжение за аналогичный период, полмиллиона – за пользование чужими денежными средствами в течение января 2025 года. Также поставщик потребовал продолжения начисления процентов по день фактической оплаты.

В отзыве МУП иск признал, но просил об отложении судебного заседания на один месяц для оплаты основного долга в добровольном порядке. Суд учёл, что «Мценск-Тепло» является муниципальным унитарным предприятием, финансирование которого в том числе производится из бюджета города. Выделение средств только от воли ответчика не зависит, поэтому конкретные сроки погашения задолженности не указаны. В целях недопущения необоснованного затягивания судебного процесса в отложении заседания было отказано.

Суд посчитал, что заявленные требования обоснованы и подлежат удовлетворению. Решение вынесено 18 марта. Дальнейшее начисление процентов будет производиться, начиная с 14 февраля 2025 года, на сумму основного долга за каждый день просрочки по ключевой ставке Банка России (в феврале-марте 21%) по день фактической оплаты задолженности. Также МУП «Мценск-Тепло» предстоит оплатить 160 355 рублей государственной пошлины.

Отметим, в девяти муниципалитетах региона (Орёл и районы: Верховский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Кромской, Мценский, Новосильский, Урицкий) действует система «кредитования», при которой жители платят за тепло равными частями в течение года. Это создаёт кассовый разрыв более 500 миллионов рублей, подсчитал департамент ЖКХ Орловской области.

ИА “Орелград”