Орловский бизнес-омбудсмен отчитается перед парламентом

Отчетный доклад прозвучит на мартовском заседании облсовета.

Отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгения Лыкина включен в повестку дня ближайшего заседания Орловского облсовета народных депутатов. Напомним, на предыдущей сессии перед парламентариями отчитались уполномоченные по защите прав граждан и защите прав детей Наталия Балашова и Константин Домогатский. Процедура обязательного отчета бизнес-омбудсмена была введена совсем недавно.

Отчет предварительно уже заслушали члены профильного комитета по экономике. Евгений Лыкин сообщил им, что в 2024 году на личный прием к нему обратились 1596 так называемых субъектов предпринимательства, что чуть меньше показателя 2023 года, когда было зарегистрировано 1627 таких обращений. Большая часть вопросов в ходе личного приема решалась устно. Лишь в случае необходимости установления дополнительных фактов от заявителей обращения принимались в письменном виде. Всего в 2024 году в аппарат правозащитника поступило 132 письменных обращения, причем большая часть из них касалась уголовного преследования предпринимателей.

«Евгений Лыкин проинформировал и о существующей проблематике в сфере предпринимательской деятельности, – добавили в пресс-службе Орловского облсовета. – Субъекты предпринимательской деятельности не в силах самостоятельно разрешить ситуации, связанные с нарушением их прав и законных интересов, в тех случаях, когда имеют место административные барьеры и давление со стороны органов государственной власти и их должностных лиц».

К слову, на днях Евгений Лыкин посетил колонию-поселение № 7, расположенную во Мценске, и провел прием осужденных за преступления, предусмотренные экономическими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщили в аппарате уполномоченного, в колонии ему рассказали о производственной деятельности учреждения, ее развитии, размерах заработной платы осужденных, а также о взаимодействии с общественными организациями.

«Во время посещения учреждений нарушений уголовного законодательства и прав человека уполномоченным по защите прав предпринимателей не выявлено», – подчеркнули в аппарате правозащитника. Возвращаясь к предстоящему отчету, добавим, что на заседании профильного комитета Евгений Лыкин отметил важный нюанс. По его мнению, сегодня предприниматели не могут в полной мере реализовать свои бизнес-стратегии из-за повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 21 процента.

«Ставка растет — предприниматели вынуждены снижать бизнес-активность, а их работники меньше зарабатывают, – пояснили в пресс-службе облсовета. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей также обратился к депутатскому корпусу с предложением продлить льготы по налогу на имущество по кадастровой стоимости».

ИА «Орелград»