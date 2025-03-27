Проектировщик воссоздания «Бунинки» нарвался на пени

Претензии предъявило КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Учреждение обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к ООО «Петроградпроект» о взыскании пени за период с 8 февраля по 13 ноября 2024 года в размере 2 714 600 рублей за просрочку предоставления обеспечения по контракту.

В июле 2023 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «Петроградпроект» заключен контракт на разработку проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия регионального значения «Областная библиотека им. И.А. Бунина». Цена – 13 850 000 рублей. В целях обеспечения исполнения контракта ООО «Петроградпроект» была предоставлена банковская гарантия на сумму 4 155 000 рублей со сроком действия по 31 января 2024 года включительно, выданная Коммерческим банком АО «Локо Банк».

«Петроградпроект» работы в срок не завершил «в связи с появлением обстоятельств, не зависящих от воли сторон». 5 февраля 2024 года заключено дополнительное соглашение, которым срок оплаты работ по контракту продлен до декабря 2024 года. Ввиду нарушения срока предоставления нового надлежащего обеспечения исполнения КУ ОО «Орелгосзаказчик» были начислены пени. Подрядчик отверг претензии, сославшись на тяжелое материальное положение. Контракт выполняется без авансового обеспечения. Оплата услуг субподрядчиков и выплата заработной платы сотрудникам компании, работающим над проектом, происходит за счет средств, полученных от других проектов. При планировании хозяйственной деятельности дополнительные траты в виде 4,155 млн рублей не предусмотрены, так как изначально планировалось завершить работы по «Бунинке» в срок.

Рассматривая дело, суд подчеркнул, что предусмотрена возможность освобождения от ответственности, если сторона докажет, что неисполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Однако «Петроградпроект» имел возможность заблаговременно ознакомиться с конкурсной документацией и определить для себя, что объект не является типовым. Ответчик также мог запросить данные по объёмам работ.

Однако суд посчитал возможным снизить размер неустойки в 15 раз, с учетом необходимости соблюдения баланса интересов сторон. Принято во внимание, что «Петроградпроект» нарушено неденежное обязательство, также у заказчика отсутствуют убытки. Кроме того, анализ переписки с организациями, учреждениями в целях исполнения обязательств показывает, что она носит действительный характер, а не велась исключительно для создания видимости работ. При этом снижать санкции до минимума нет оснований, отметил суд. Контракт на момент рассмотрения дела не был исполнен.

В начале марта 2025 года решено взыскать с ООО «Петроградпроект» в пользу КУ ОО «Орелгосзаказчик» пени в размере 180 973 рублей 33 копеек.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”