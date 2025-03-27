В Орле вступают в силу новые нормативы для сточных вод

Постановление мэрии начнет действовать с 1 апреля 2025 года.

С 1 апреля 2025 года вступает в силу постановление администрации города Орла № 1313 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения города Орла». Анализ документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они сообщают, что нормативы состава сточных вод определены для веществ, нормируемых по нормативу допустимого сброса, и технологически нормируемых веществ.

«В частности, норматив состава сточных вод для нефтепродуктов составляет 1,10 мг/дм3, для фенола – 0,02 мг/дм3, для свинца – 0,02 мг/дм3, для никеля – 0,01 мг/дм3, для железа – 1,04 мг/дм3, для взвешенных веществ – 300 мг/дм3», – перечислили аналитики. Кстати, предыдущее подобное постановление администрации города Орла, принятое ею в июле 2020 года, с 1 апреля 2025 года автоматически утрачивает силу.

Напомним, недавно правительство Орловской области в новой редакции утвердило программу обеспечения населения доступным и комфортным жильем путем модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В паспорте этой программы приведен анализ текущей ситуации, и обеспечение очистки сточных вод в нем названо немаловажной проблемой. По оценкам властей региона, более 80 процентов существующих очистных сооружений работают крайне неэффективно или из-за поломок оборудования и некомплектности не работают.

«Высокая концентрация нитритного, нитратного и аммонийного азота в воде на поверхностных водных объектах связана с высокой степенью морального и физического износа очистных сооружений, – следует из информации правительства региона. – Модернизация объектов водоотведения, в том числе очистных сооружений, позволит уменьшить попадание в реки Орловской области неочищенных (недостаточно очищенных) хозяйственно-бытовых сточных вод, улучшит качество воды, повысит надежность систем».

Физический износ очистных сооружений канализации оценивается в 81,56 процента, канализационных насосных станций – в 65,83 процента. Впрочем, в правительстве считают, что мероприятия по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории региона, позволят уменьшить накопленный физический и моральный износ объектов и снизить аварийность. Тем самым будет повышена надежность систем коммунальной инфраструктуры, что улучшит качество жизни населения города Орла и Орловской области.

ИА «Орелград»