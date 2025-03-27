Орловский губернатор ополчился на горячий асфальтобетон

27.3.2025 | 11:55 ЖКХ, Новости

Андрей Клычков призвал не злоупотреблять использованием популярной технологии.

Фото: Администрация Орла

Тема всплыла на сегодняшнем заседании с главами муниципальных образований.

Как выяснилось, проблема состоит в том, что при использовании горячего асфальтобетона требуется в два раза больше материала. Пропорционально вырастает и стоимость ремонта. При этом технология является практически незаменимой — в отдельных случаях, например, при дорожных работах в зимний период.

«Когда мы слышим, что в четыре раза больше сделано зимой горячим асфальтобетоном — это, на самом деле, нерадостно. А чем занимались осенью? Если в четыре раза больше, значит в восемь раз дороже. Так у нас никаких денег не хватит», – заявил губернатор.

В итоге Клычков ещё раз призвал ответственных чиновников входить в зимний сезон с уже отремонтированными дорогами. «Тогда это будет дешевле», – указал губернатор.

ИА «Орелград»


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