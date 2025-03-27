В апреле на ремонт орловских дорог потратят около 200 миллионов

Все силы бросят на подготовку к юбилею Победы.

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как стало известно, в апреле областное правительство планирует дорожные работы на общую сумму около 200 миллионов рублей. При этом основное внимание уделят подготовке к 80-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, планируется отремонтировать подъезды к районным центрам. Кроме того, будет обновлена дорожная разметка — на 340 километрах различных трасс.

Также планируется ямочный ремонт — в общей сложности, на 55 тысячах квадратных метров.

ИА «Орелград»