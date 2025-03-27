В апреле на ремонт орловских дорог потратят около 200 миллионов

27.3.2025 | 11:45 ЖКХ, Новости

Все силы бросят на подготовку к юбилею Победы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как стало известно, в апреле областное правительство планирует дорожные работы на общую сумму около 200 миллионов рублей. При этом основное внимание уделят подготовке к 80-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, планируется отремонтировать подъезды к районным центрам. Кроме того, будет обновлена дорожная разметка — на 340 километрах различных трасс.

Также планируется ямочный ремонт — в общей сложности, на 55 тысячах квадратных метров.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования