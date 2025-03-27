Вынужденные переселенцы пообщались с правозащитником

Прием граждан в пункте временного размещения провела Наталия Балашова.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова посетила пункт временного размещения граждан, организованный на базе санатория «Дубрава». Она провела прием граждан, экстренно покинувших место своего постоянного проживания. «В ходе приема разъяснен порядок реализации постановления правительства Луганской Народной Республики от 02.08.2022 № 612/22 «Об утверждении Порядка оказания единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости», – уточнили в аппарате омбудсмена.

Наталия Балашова регулярно совершает выезды в пункты временного размещения и общается с вынужденными переселенцами, оказывая им не только консультативную, но и практическую помощь. Нуждаются в ней очень многие. По данным омбудсмена, с начала специальной военной операции на территорию Орловской области в экстренном массовом порядке из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины прибыли более семи тысяч граждан, из них две тысячи – дети.

В 2024 году поток граждан с указанных территорий сократился, а большую часть прибывших составили жители Харьковской области, перенаправленные на Орловщину из Белгорода. В настоящее время в регионе находятся около 2000 граждан, эвакуированных с указанных территорий. В основном это пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетные семьи, нуждающиеся в особой поддержке. Причем они пока не могут вернуться к местам своего постоянного проживания из-за продолжающихся военных действий и угрозы безопасности.

«С целью защиты прав прибывших в экстренном массовом порядке в регионе приняты меры по созданию благоприятных условий для пребывания таких граждан и их поддержки, – отметила в своем докладе Наталия Балашова. – Всем нуждающимся обеспечены бесплатное проживание и питание в пунктах временного размещения, медицинская помощь, сопровождение профильных государственных органов по направлениям социальной защиты, занятости, пенсионного обеспечения, предоставлены телефонные аппараты и банковские карты, выплачена единовременная материальная помощь, несовершеннолетние дети зачислены в школы и детские сады, украинским гражданам предоставлено право в упрощенном порядке приобрести российское гражданство, как и любой другой правовой статус, без уплаты государственной пошлины».

Омбудсмен и сотрудники аппарата в течение всего прошлого года также посещали пункты временного размещения, совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области проводили приемы, разъясняя российское законодательство и оказывая помощь в оформлении необходимых документов для получения правового статуса, позволяющего проживать в России. Многие из эвакуированных не имеют документов, удостоверяющих личность, подтверждающих трудовой стаж, ведь покидали свои дома в спешке, под обстрелами. Всем нуждающимся была оказана практическая и правовая помощь.

Наталия Балашова привела такой пример в своем докладе. К ней обратилась гражданка И., не имеющая документов, удостоверяющих личность. С апреля 2023 года она пребывает в пункте временного размещения, а раньше жила в Артемовском районе ДНР. Во время очередного обстрела снаряд попал в ее дом, все документы сгорели, а сама она чудом осталась жива. Ее экстренно эвакуировали российские бойцы. Далее женщина прибыла в Орел. Чтобы легализовать ее статус в России, потребовалось судебное заседание.

В частности, в Мценский районный суд было подано заявление об установлении факта проживания гражданки И. по состоянию на 6 февраля 1992 года на территории Донецкой области Украины, имеющего юридическое значение для определения ее правового статуса. Иск был удовлетворен, и в связи с тем, что Донецкая Народная Республика вошла в состав РФ, женщину признали гражданкой России.

ИА “Орелград”