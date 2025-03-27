Орловского производителя пельменей наказали за детские страдания

27.3.2025 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Их оценили в 20 тысяч рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщил телеграм-канал Baza.

Речь идёт об ООО «Чали». Выпущенные орловским производителем пельмени «Мясное ассорти» продавались в магазине «Вкусвилл», расположенном в Москве. В ноябре минувшего года Baza сообщила о двух детях из столицы, заболевших после употребления в пищу данной продукции. В феврале стало известно ещё об одном пострадавшем ребёнке — тоже из Москвы (сам случай тоже произошёл в ноябре).

«У детей диагностировали сальмонеллёзный энтерит, им потребовалось длительное и дорогостоящее лечение. По словам мамы одного из отравившихся, её ребёнок неделю под капельницами, принимал антибиотики, а потом более месяца пил дорогой препарат. Одной упаковки за 900 рублей хватало на три дня», – сообщает источник.

Как минимум двое матерей пострадавших детей пожаловались в Роспотребнадзор. Сегодня стало известно, что ведомство оштрафовало «Чали» на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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