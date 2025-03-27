Под Орлом иностранца заподозрили в краже на 5 миллионов

Полиция предполагает, что злоумышленник похитил комплектующие с асфальтоукладчиков.

В отделение, которое занимается Орловским муниципальным округом, обратился представитель компании, чья деятельность связана со строительством и ремонтом дорог.

Он рассказал, что с двух асфальтоукладчиков оказалось похищено дорогостоящее оборудование – блоки управления и датчики. Собственник оценил причинённый ущерб примерно в пять миллионов рублей.

Полиция установила, что вор проник на территорию, где хранилась техника, через дыру в заборе. Это произошло ночью. Преступник демонтировал оборудование и вынес его восвояси.

Дело возбудили по статье «кража». Затем установлением и поисками подозреваемого занялись сотрудники отдела уголовного розыска. В преступлении заподозрили 32-летнего иностранного гражданина, проживающего в Москве. Полицейские выехали в столицу, задержали его и привезли в Орёл.

Иностранец дал признательные показания. Оказалось, что он уже продал свою «добычу» – всего за 200 тысяч рублей. Для этого мужчина использовал интернет-сайт.

В настоящее время следствие продолжается. «Подозреваемый задержан», – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»