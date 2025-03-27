Владельца «Русагро» Мошковича арестовали на два месяца

27.3.2025 | 15:00 Криминал, Новости

У бизнесмена есть серьёзные активы в Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы — по инициативе следствия.

Защита просила отпустить бизнесмена под залог в один миллиард рублей. Однако суд оставил его в СИЗО — пока до 25 мая.

Владелец крупного агрохолдинга был задержан накануне. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. По тому же делу правоохранительные органы задержали ещё несколько человек. В офисе «Русагро» прошли обыски.

В нашей области компания Мошковича владеет, в том числе, Отрадинским сахарным комбинатом, а также крупными имущественными и земельными активами, ранее принадлежавшими Орловской хлебной базе №36.

ИА «Орелград»


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