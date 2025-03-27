Социальную ответственность агробизнеса оценят на Орловщине

В Орловской области стартовал традиционный ежегодный конкурс.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса». Он проводится в соответствии с постановлением правительства региона. Участниками конкурса традиционно являются так называемые субъекты агробизнеса, работающие в регионе: поставщики ресурсов в сельскохозяйственное производство, производители сельскохозяйственной продукции, ее переработчики, предприятия, занимающиеся хранением и распределением произведенных продуктов, в том числе предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.

В этом году конкурс проводится по двум направлениям. Так, по направлению «Социальный агросектор» предусмотрены три номинации для крупного, среднего и малого агробизнеса. Второй направление – «Эффективное социальное партнерство». Для участия в отборе участникам необходимо представить в департамент заявку, заполненную по типовой форме. Заявки будут принимать с 1 апреля по 20 мая 2025 года включительно. Конкурсная комиссия будет оценивать социальные проекты аграриев, не направленные на извлечение прибыли.

Организаторы сами распределят участников по номинациям, чтобы состязание было справедливым. Так, к крупному бизнесу отнесут участников с годовой выручкой от 1 миллиарда рублей и более, к среднему – от 120 миллионов до 1 миллиарда рублей, к малому – до 120 миллионов рублей. Также будет произведен расчет комплексных индексов социальной ответственности. Как следует из информации департамента сельского хозяйства, он осуществляется отдельно для участников конкурса по каждой из номинаций в два этапа.

На первом этапе рассчитают удельное соотношение суммы социальной ответственности к величине выручки, на втором – сам комплексный индекс социальной ответственности. Последний станет базой для последующей оценки проектов участников, которым будут начислять баллы. Например, предусмотрен такой критерий, как сумма социальной ответственности в расчете на 1000 рублей выручки: до 1 рубля – 1 балл; от 1 до 5 рублей – 2 балла; более 5 рублей – 3 балла.

Также баллы будут начислять за количество проведенных социальных мероприятий и уровень каждого мероприятия. Например, если мероприятие было проведено в пределах сельского поселения или города, участник получит 1 балл, в пределах района или муниципального округа – 2 балла. За мероприятия областного масштаба положено 3 балла. Победителей конкурса в конце года наградят благодарностями губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»