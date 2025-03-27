В Орловской области закрыли въезд 65 иностранцам

Управление МВД рассказало о результатах проверок.

По данным Управления МВД России по Орловской области, в январе-феврале 2025 года сотрудниками Управления по вопросам миграции было проведено 59 контрольно-надзорных мероприятий и выявлено 346 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Кроме того, зарегистрировано 93 административных правонарушения в сфере регистрационного и паспортного законодательства.

По материалам сотрудников органов внутренних дел за отчетный период времени возбуждено 19 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ, то есть за фиктивную регистрацию или постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. В рамках установленных полномочий за первые два месяца 2025 года было утверждено четыре решения о депортации иностранных граждан, а въезд в Россию был закрыт 65 иностранцам.

Тем временем на заседании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений оценили миграционную обстановку. Было отмечено, что квота на работу иностранцев для Орловской области в 2024 году составила 630 разрешений для восьми работодателей. В настоящее время в образовательных организациях региона обучаются 4638 иностранных граждан из 59 стран. В текущем году не ожидается резкого изменения миграционной ситуации, но прогнозируется приток иностранцев для получения образования и трудоустройства.

«Было особо отмечено, что с 5 февраля 2025 года в России сформирован реестр контролируемых лиц, содержащий сведения о незаконно пребывающих иностранных гражданах, который размещен в ведомственных информационных ресурсах, а также в свободном доступе на портале государственных услуг и интернет – сайте МВД России, – сообщила пресс-служба губернатора. – В отношении указанных граждан действует режим высылки и вводятся ограничительные меры: запрет на открытие банковского счета, осуществление операций, ограничение на управление транспортными средствами, их покупку и регистрацию, запрет на заключение брака, изменение места жительства, выезд за пределы субъекта, ограничение на приобретение недвижимого имущества, запрет на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и т.д.».

По данным областных властей, на территории Орловской области в указанный реестр внесены уже около 500 иностранных граждан. Они должны успеть урегулировать свой статус без выезда за пределы страны до 30 апреля 2025 года. Сделать это можно, оформив патент, получив разрешения на работу или временное проживание, вид на жительство.

ИА «Орелград»